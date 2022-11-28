На «Уралвагонзаводе» трудоустроят осужденных к принудительным работам

В НПК «Уралвагонзавод» трудоустроят 250 осужденных к принудительным работам из Нижнего Тагила. Они будут работать токарями, слесарями, сверловщиками, фрезеровщиками, электросварщиками, машинистами крана, а также операторами станков с программным управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

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«Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказания в Нижнем Тагиле, будут трудоустроены на "Уралвагонзаводе". Всего на предприятии трудоустроят 250 осужденных», — сообщили в ведомстве.

Решение о трудоустройстве осужденных было принято по результатам совещания под председательством полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева.

В ГУ ФСИН сообщили, что в Свердловской области функционируют три исправительных центра (УФИЦ): в поселке Решеты, Нижнем Тагиле и Верхней Туре. Туда направляются только осужденные, не имеющие нарушений, их официально трудоустраивают и с каждой зарплаты в доход государства удерживают от 5 до 20%. По данным на конец ноября там трудились 209 осужденных к принудительным работам.

«В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений, желающие поскорей выйти на свободу и воссоединиться со своими семьями. Они проживают на территории общежитий, где сами готовят себе еду, стирают одежду, отдыхают в нерабочее время. Общежитие оснащено всей необходимой бытовой техникой, для проживания созданы хорошие материально-бытовые условия», — уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

НПК «Уралвагонзавод» — единственный производитель танков для Вооруженных сил России. По данным информагентства Нижнего Тагила «Все новости», предприятие нарастило выпуск техники и уже несколько месяцев работает в усиленном режиме. Многие сотрудники, задействованные в гособоронзаказе, работают сверхурочно, объявлен дополнительный набор персонала.