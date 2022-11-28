Особенности протезирования зубов

В таком случае, выйти из ситуации поможет протезирование. Это достаточно сложная, но востребованная процедура.

Подготовка к протезированию зубов

Так как, восстановление целостности зубного ряда требует оперативного вмешательства. Данная процедура требует серьезной подготовки. В зависимости от того, с каким внимание будет она проведена будет зависеть итоговый результат. Протезирование зубов предусматривает использование различных вариантов, способов и методов. Чтобы разобраться какой будет оптимальным следует пройти:

Диагностику ротовой полости

Тщательный подбор вероятных протезов

Примерку выбранного вариант.

В клинике КронаДент первая консультация проводится на безвозмездной основе. Благодаря этому, каждый может узнать какой вариант протезирования возможет в его случае. Как правило, протезы могут быть:

Съемными

Несъемными.

Первая категория представляет собой съемную конструкцию из акрила, нейлона или бюгельные системы. Они удобны, тем что пациент может снять их в любой момент, как пожелает. Однако, перед тем как их установить, необходимо провести оценку десен. Она должны быть здоровы, чтобы выдерживать нагрузку.

Несъемные протезы по факту представляют собой виниры, люминиры, импланты, коронки и мостовидные протезы.

Какой вид выбрать решает врач. Так как, на это влияет степень повреждения зуба, его наличие и состояние десен.

Процесс протезирования

Протезирования зубов требует индивидуального подхода. Однако, в общих чертах его можно описать следующими стадиями:

Диагностика состояния ротовой полости

Подбор оптимального вида протеза

Снятие слепка для создания протеза

Подготовка ротовой полости, обтачивание зубов при необходимости

Примерка протеза

Фиксация конструкции.

Протезирование позволяет жить полной жизнью, полностью восстановить жевательную функцию. Однако, оперативное вмешательство подобного плана имеет ряд противопоказаний. К ним относят рак, заболевания кровеносной системы, заболевания центральной нервной системы, вич, беременность и лактация.

Следует отложить процедуру протезирования в период острых вирусных инфекций и при ослабленном иммунитете. Так как подобное оперативное вмешательство в неблагоприятный период может спровоцировать обострение иных заболеваний.