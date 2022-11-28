Песни на стихи Михаила Гуцериева прозвучали на музы-кальном марафоне «Ээхх, разгуляй!»

На сцене выступили яркие представители шансона по-русски, а зрители превратили зал в настоящую танцевальную площадку. В этот вечер прозвучало немало песен на стихи Михаила Гуцериева, которые в течение года были лидерами хит-парада «Радио Шансон».

Артисты с теплом отзывались о работе с поэтом. А многие из них даже рассказали о предстоящей работе с Михаилом Гуцериевым:

«Песня «Осень в Москве» — шлягерная вещь. Эта песня о любви, конечно. В ней есть какая-то тайна. Я думаю, что эта лучшая песня поэта Михаила Гуцериева. Поэзия Михаила Сафарбековича ни на что не похожа и я уверен, что наша следующая работа полюбится многочисленной аудиторией», — поделился шансонье Евгений Кемеровский.

Среди композиций на стихи Гуцериева, которые также прозвучали на «Ээхх, Разгуляй!», — «Я жду звонка» Стас Михайлов (муз. Виктор Дробыш), «Женский каприз» Евгения Григорьева (муз. Евгений Григорьев, Андрей Ктитарев), «Я счастливая» Натальи Гордиенко (муз. Сергей Ревтов), «Наше счастье одно на двоих» Алёны Ланской (муз. Дарья Кузнецова), «Правда без лица» Брендон Стоун (муз. Brandon Stone), «Цветная Азия» Анатолия Полотно и Феди Карманов (муз. Анатолий Полотно), «Бессмертная Афина» Миа Манолли (муз. Иллона Янковская, Андрей Ктитарев), «Кто любит меньше — тот умней» Сергея Ростовъ (муз. Сергей Ростовъ), «Я буду твоя» Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана), «Бежит от скуки Москва» Ларисы Долиной и Гарика Зебеляна (муз. Сергей Соболь), «Нас толкает за рамки любовь» Максима Олейникова (муз. Максим Олейников).