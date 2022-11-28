Военная помощь Украине поставила под угрозу реализацию планов США по вооружению Тайваня

В администрации и Конгрессе США обеспокоены тем, что масштабная военная поддержка Киева ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму около $19 млрд.

Как пишет The Wall Street Journal, поток оружия на Украину, по словам осведомленных по этому вопросу представителей Конгресса и правительства, «противоречит долгосрочным требованиям стратегии США по вооружению Тайваня в качестве помощи в защите от возможного вторжения Китая».

По данным газеты, гигантские объемы поставок оружия Украине породили сомнения в «способности властей и оборонной промышленности идти в ногу с внезапным требованием вооружить Киев в конфликте, который, судя по всему, не закончится в ближайшей перспективе».

Как отмечают в Конгрессе, объем нереализованных поставок вооружения Тайваню, который в конце 2021 года превысил $14 млрд, увеличился до $18,7 млрд.

Издание пишет, что Госдеп и Пентагон не предоставляют конкретные цифры по поставкам Тайбэю, однако Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности предупредила о задержках с поставками, в частности, комплексов Stingerи и Javelin. «Перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов на Украину и связанные с пандемией проблемы в цепочке поставок усугубили значительное отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи Тайваню», — говорится в отмчете комиссии за текущий месяц.

Газета отмечает, что США на сегодня остаются крупнейшим поставщиком оружия Тайваню, несмотря на то что общий импорт вооружений значительно сократился за последние десять лет; эксперты ожидают, что в ближайшее время поставки американских технологий в этом направлении будут расти.