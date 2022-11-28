В ЕС выразили опасения в связи с разногласиями из-за позиции Польши по лимиту цен на нефть

Условия по ограничениям цен на российскую нефть, выдвинутые Польшей, могут привести к разрушению единства в ЕС.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, передает «РИА Новости». «Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — заявил собеседник издания.

Ранее в ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне $65-70 за баррель, однако Польша и страны Балтии назвали такие ограничения слишком мягкими для Москвы, заявив, что предельная цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры затянулись.

В настоящий момент дискуссии в Евросоюзе по поводу лимита цен на российскую нефть продолжаются, сообщает издание. «Этот вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря», — отметил собеседник газеты.

В начале сентября страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России, включающий в себя пункт по введению «потолка цен» на нефть, которая перевозится из РФ по морю в третьи страны. Для нефти ограничение должно вступить в силу 5 декабря, для нефтепродуктов — с 5 февраля, при этом сам лимит установлен не был.

Президент РФ Владимир Путин многократно заявлял, что Россия не будет осуществлять зарубежные поставки в ущерб собственным интересам.