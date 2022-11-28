Путин отметил, что Россия была и остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана

Россия была и продолжает являться крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил своему коллеге Касым-Жомарту Токаеву на встрече в рамках Российско-Казахстанского форума межрегионального сотрудничества в Москве. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

«Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики», — сказал президент.

Глава государства констатировал, что международная торговля находится в кризисе; Россия в настоящий момент занимается переориентацией экономики на новые рынки.

Российский лидер отметил, что сегодняшний визит Токаева имеет особое значение, поскольку он стал первым после переизбрания 69-летнего политика президентом. «Это знаковое событие, и мы это высоко ценим», — подчеркнул президент РФ.

В рамках встречи президенты России и Казахстана подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.