Резидент технополиса «Москва» запустил новую линейку продукции для обработки металла

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"», компания «Микробор» запустила производство новой линии металлорежущего инструмента в рамках замещения импорта. Об этом сообщил 28 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Резидент столичной ОЭЗ стремится закрыть потребность российских заводов в металлорежущем инструменте и комплектующих, которая значительно выросла после ухода отдельных зарубежных производителей. Компания начала поставки станочной оснастки: этот инструмент необходим для работы целого ряда отраслей промышленности, например, машино- и станкостроительных», — рассказал Владислав Овчинский. Предприятие уже получило первые заказы от клиентов, добавил он.

Станочная оснастка применяется в токарных, фрезерных, сверлильных станках, а также в станках с ЧПУ. Ее функция в том, чтобы удерживать режущий инструмент и обрабатываемые заготовки. Таким образом, от станочной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования.

«В нынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры», — подчеркнул генеральный директор «Микробор» Павел Решетов. Он отметил, что в новом каталоге компании представлены все самые распространенные типы хвостовиков: BT, KBT, SK и высокоточные HSK патроны.

«Компания "Микробор" активно наращивает производственные мощности для обеспечения российского рынка качественной отечественной продукцией. Например, сейчас предприятие ведет работу по оснащению производства новым оборудованием, которое позволит увеличить объемы выпуска инструмента из твердого сплава», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Напомним, Московская ОЭЗ занимает 5 территорий площадью более 223 га. Общая площадь ее производственных корпусов превышает полмиллиона кв. м. По официальным оценкам, вложения компаний, открывших свои производства в технополисе, превысили 85 млрд рублей.