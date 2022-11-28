С двух реакторов Запорожской АЭС началась подача тепла в Энергодар

Тепло начало поступать в отопительную систему Энергодара после перевода двух реакторов Запорожской атомной электростанции в режим горячего останова.

Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») Ренат Карчаа. «Два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все, что могут, атомщики делают в этих условиях», — заявил Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее, 25 ноября, Запорожская АЭС приостановила теплоснабжение Энергодара после прекращения подачи электроэнергии с Украины. Позже украинская сторона восстановила подачу электричества на станцию; специалисты ЗАЭС начали процесс перевода двух энергоблоков в состояние горячего останова для теплоснабжения города.

В конце ноября в «Росатоме» рассказали о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На минувшей неделе ВСУ возобновили удары по Запорожской АЭС после полуторамесячного затишья.