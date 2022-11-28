Семейная благотворительная акция «Волшебный каток» пройдет в Парке Горького

Известные спортсмены и артисты соберутся вместе с подопечными фонда — детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые выйдут на лед на протезах. В этом году акция впервые состоится на катке в Парке Горького.

Специально для гостей катка Парка Горького создатель проекта «Ледниковый период», заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по танцам на льду Илья Авербух подготовит программу с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, актрисы Елизаветы Арзамасовой, олимпийского призера в парном фигурном катании Александра Энберта, чемпионов мира в парном катании Алексея Тихонова и Марии Петровой, а также хореографа, солиста ледовых шоу Артема Федорченко. Откроет вечер учредитель фонда «Жизнь в Движении» народный артист России Евгений Миронов.

«На «Волшебном катке» будут происходить настоящие чудеса, — говорит Евгений Миронов. — Например, девочка Саша, потерявшая ногу из-за несчастного случая, сможет встать на коньки. Саша прошла долгий путь операций, изготовления протеза, училась ходить заново. Но теперь она может свободно скользить на льду и активно заниматься горнолыжным спортом. Сделав пожертвование в наш фонд «Жизнь в Движении», вы тоже можете исполнить мечту ребенка — встать на ноги и кататься на коньках».

В 17.00 на Детском катке пройдет открытый мастер-класс для детей от профессиональных спортсменов, а в 18.00 на Хоккейной площадке состоится выступление фигуристов. Вход только для посетителей катка, купивших билеты на основной каток и зарегистрировавшихся на событие (количество мест на событие ограничено). Вместе с подопечными фонда в этот день каток посетят звезды театра, кино, шоу-бизнеса и известные спортсмены.

Цель акции — сбор средств на протезирование нижних конечностей Руслану Шульдинову: pay.zhizn-v-dvizhenii.ru/ruslan/