Смартфоны и гречка: названы лидеры продаж в «Черную пятницу»

Во время традиционной ноябрьской распродажи «Черная пятница» россияне активно покупали смартфоны, телевизоры и ноутбуки, а также товары для автомобиля, спорта и домашнего обихода, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные крупнейших ретейлеров и маркетплейсов РФ.

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«Интерес к отдельным категориям демонстрировал рост до 50-60%. Продажи по акционным товарам выросли более чем в 2,5 раза, а средняя скидка составила 29%. Среди брендов лидерами по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры Haier, Artel и Toshiba, смартфоны Realme, Vivo и Apple. Среди категорий в лидерах продаж также – техника для гейминга, умные колонки, приборы для укладки волос, а также вертикальные и роботы-пылесосы», — сообщили в «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинке» тоже в эти дни зафиксировали повышенный интерес покупателей к технике и электронике, отметив при этом, что продажи бытовой техники по сравнению с прошлым годом снизились, зато в разы выросла популярность товаров для организации рабочего пространства. Самыми популярными стали накопители SSD, смартфоны, телевизоры и ноутбуки.

Опрошенные представители маркетплейсов отметили, что в этом году россияне отдавали предпочтение не только новым гаджетам, но и товарам повседневного спроса (FMCG). Так, на «Яндекс Маркете» по объему продаж лидировали: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и умная колонка «Яндекс Станция», а по количеству: молоко, гречневая крупа в пакетиках для варки, гель для мытья посуды, чай и мицеллярная вода. Кроме того, по сравнению с тем же периодом «Черной пятницы» прошлого года, в разы выросли продажи женских кроссовок (в 13 раз), сапог и диванов (в 11 раз), мужских маек и футболок (в 9 раз), шкафов и кроватей (в 6 раз), художественной литературы и снегоуборочной техники (в 5 раз), постельного белья и моторных масел (в 4 раза).

Эту тенденцию подтвердили и в Ozon, отметив, что на fmcg-категорию пришлось порядка 60% штучных продаж.

«Самыми растущими категориями в рамках распродажи стали автотовары, товары для спорта, одежда, продукты питания и товары для дома и ремонта. Самым дорогим стал заказ в категории "Товары для дома и ремонта" — клиент приобрел сантехнику и комплектующие для нее на 1,470 млн рублей», — рассказали в компании.

