Совет Евросоюза приравнял обход санкций против России к терроризму и торговле людьми

Нарушение вводимых Евросоюзом в отношении России санкций пополнило перечень уголовных преступлений, составленный ЕС.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

«Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список "преступлений ЕС", включенных в договор о функционировании ЕС», — указывается в документе.

Как отметил нынешний председатель Совета ЕС, министр юстиции Чехии Павел Блажек, Евросоюз ввел «беспрецедентное количество санкций» в отношении экономики России. «Чтобы добиться результата, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важным инструментом, который гарантирует, что любые попытки обойти эти меры будут остановлены», — приводятся в сообщении слова Блажека.

Уточняется, что сейчас члены Евросоюза придерживаются разных определений того, что представляет из себя нарушение ограничительных мер и какие именно наказания должны за ним следовать. Это, в свою очередь, может привести к различной степени применения санкций и риску их обхода. Внесение нарушения ограничений в список «преступлений в ЕС» является первым из двух шагов, направленных на согласование применения санкций на всей территории Евросоюза, поясняют авторы документа.

Проект директивы должен быть обсужден и принят Европейским парламентом и Советом ЕС.

В принятый ЕС список преступлений в настоящее время входят терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, а также подделка платежных средств, киберпреступность и организованная преступность. Еврокомиссия предложила расширить список сфер преступности в мае, включив в него нарушение антироссийских санкций.