США применяют китайский прием

Как считает бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, разница в ценах на энергию и подходов в ЕС и США грозит коммерческой войной между двумя сторонами Атлантики. Он заявил об этом в статье в газете Il Messaggero.

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Проди также констатировал, что по важным стратегическим вопросам Европа далека от общей политики, что, в частности, вновь показал энергетический кризис, сообщает ТАСС.

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Русофобская политика привела к энергокризису

«Энергетическая буря снова затмила европейский горизонт, продемонстрировав, что даже в этом очень важном стратегическом секторе единая политика все еще не достижима. Ни одно из обсуждаемых предложений не предлагает приемлемого решения проблемы. Предложение Еврокомиссии о потолке цены на газ (275 евро за МВт.ч) бесполезно. Неясно, какова перспектива у потолка цены на газ, в два раза превышающего нынешние рыночные цены. С другой стороны, введение более низкой цены просто переместит потоки газа на другие направления, особенно азиатские», — предположил Романо Проди.

Он отметил также озабоченность европейских канцелярий недавним американским решением субсидировать национальные компании в наиболее важных секторах огромной суммой в размере 369 млрд долларов. «Разница в цене на энергоносители и эти субсидии могут вести, как очевидное следствие, к смещению инвестиций и бизнеса в сторону США, прогрессирующей деиндустриализации Европы и риску торговой войны между двумя берегами Атлантики», — предостерег экс-премьер Италии. По его мнению, единственной реальной защитой в данной ситуации является снижение потребления в сочетании с увеличением внутреннего производства, начиная с возобновляемых источников.

Мир многократно наблюдал, как США предает своих союзников, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». В предыдущий раз США бросил Афганистан, имевший статус стратегического партнера НАТО, а теперь мы видим, как США вонзают нож в спину ЕС ради спасения своей экономики. В самом деле, признает политолог, США с 1 января запускают пакет субсидий и налоговых льгот объемом 369 млрд долларов для поддержки «зеленого бизнеса». Всем очевидно, что это приманка для инвесторов, бегущих из Европы. Русофобская политика ЕС привела к масштабному энергокризису, сделавшему любое производство в Европе нерентабельным.

Важно понимать, указал эксперт, что ЕС и США так и не смогли создать по-настоящему эффективное трансатлантическое экономическое пространство и ряд ограничений присутствовал всегда, как и разногласия по экономической политике. Например, Европа не поддержала бойкот США в отношении товаров из ряда провинций Китая, а США в ответ не принял предложения ЕС по реконструкции ВТО.

Также ЕС защищает свой рынок от сельскохозяйственной продукции из США, ссылаясь на несоответствие продукции европейским стандартам. Конфронтация уже существует, но теперь она может лишь обостриться и России на руку такой раскол в среде западных элит, ведь чем больше они погружены в вопросы своего выживания, тем меньше они хотят поддерживать украинский режим, резюмировал Никита Донцов.

Европа экономическую войну уже проиграла

Европа оказалась в крайне неблагоприятной ситуации, подтвердил «Эксперту» ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, политические решения толкают на разрыв связей с постоянным и очень выгодным поставщиком природных ресурсов в виде России.

Однако заокеанский партнёр считает возможным для себя играть по своим собственным правилам, не считаясь с прежними договорённостями. Субсидирование различных отраслей экономики США идёт в разрез с нормами ВТО в момент, когда Европа не может себе позволить трату средств на развитие, а лишь способна заниматься антикризисным менеджментом. И США оказываются в более выгодной энергетической и финансовой ситуациях. Как следствие — потеря конкурентных преимуществ экономик Старым Светом.

По сути, сильной стороной европейской экономики был доступ к российским дешёвым энергоносителям и на российский обширный рынок. В условиях новой складывающейся картины мира стоимость энергии для европейского бизнеса резко возрастает, а доступность других рынков резко снижается. Бюрократические условия функционирования бизнеса в Европе хуже, чем в США, доступность субсидирования также ниже, подметил аналитик.

В итоге произошла потеря конкурентных преимуществ и бегство корпораций в более удобные экономические регионы. В недалёком будущем это будет способствовать снижению потребления энергии и достижению поставленных целей в этой сфере. Однако последствия деиндустриализации проявятся в дефицитных бюджетах и росте безработице, что приведёт к падению общего уровня жизни, дал свой прогноз Андрей Кочетков.

На этом фоне мы уже слышим недовольство из различных стран, включая Италию и Францию, где политики обвиняют США в наживе на геополитическом кризисе, продолжил эксперт. Голоса эти будут звучать всё громче, но ситуацию уже сложно развернуть на 180 градусов. Диверсия на российских газопроводах «Северного потока» лишила возможности какого-либо маневра, да и политическая зависимость европейской бюрократии от США не позволит иметь какое-либо другое мнение, которое могло бы способствовать восстановлению экономических связей с РФ в ближайшем будущем. Конечно, на горизонте нескольких лет взаимодействие неизбежно восстановится, но это уже будет иная ситуация, и Европа окажется в заведомо слабой позиции.

В экономическом плане Старому Свету придётся конкурировать с двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем, которые начинают работать по схожим схемам. Субсидирование различных отраслей — это норма, как для КНР, так теперь и для США. В этом плане Европе ещё предстоит пройти путь согласования и балансировки национальных законодательств, дабы субсидии в одной стране не воспринимались негативно другими членами сообщества. Вести в этой ситуации какие-либо экономические войны невозможно, так как это станет ещё одним способом нанести вред самим себе, констатировал Андрей Кочетков.

Наличие заведомо менее эффективной промышленности не предполагает каких-либо возможностей ценовой гибкости. В ответ на европейские ограничения появятся идентичные меры с других сторон. Соответственно, у европейского бизнеса останется лишь свой собственный внутренний рынок, который, хоть и довольно емкий, но всё же является ограниченным.

Таким образом, можно не опасаться будущих экономических войн Европы и США, так как война эта уже закончилась, и Европа её проиграла, как в плане чисто экономических условий, так и в сфере политической самостоятельности. Никто в здравом уме не отказывается от рынков сбыта и источников дешёвых ресурсов, но именно это европейская политика посчитала возможным для себя, заключил Андрей Кочетков.