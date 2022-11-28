Токаев заверил, что Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике

Российские инвестиции в Казахстан увеличиваются с каждым годом.

Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе видеообращения к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге, передает пресс-служба Кремля.

«Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут, и мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие», — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что Москве и Астане нужно ускорить модернизацию логистических цепочек.

По словам президента РФ Владимира Путина, который встретился сегодня, 28 ноября, со своим казахстанским коллегой в Москве, Россия была и остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. «Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики», — рассказал глава государства. Также он отметил, что у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.