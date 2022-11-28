ЦБ разобрался с жалобами по кредитным каникулам мобилизованным

В Банк России поступают обращения по поводу предоставления кредитных каникул мобилизованным и несколько десятков жалоб были действительно обоснованными — почти все вопросы по ним уже урегулированы. Проблемы, с которыми сталкиваются граждане, носят в основном информационный и технический характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

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«Мы видим, что проблемы в основном носят информационный и технический характер – либо банкам требовалось определенное время на доработку их IT-систем, либо сотрудники банков или заявители недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления», — отметили в Центробанке.

Большинство поступивших в ЦБ обращений по этой теме представляли собой фактически запросы по применению закона. Несколько десятков жалоб были обоснованы – проблемы чаще всего были связаны с доработкой программного обеспечения, либо с запросом подтверждающих документов. Каждое обращение разбиралось и на данный момент практически все они урегулированы, и заемщикам предоставлены каникулы, подчеркнули в ЦБ. Регулятор также напомнил, что автоматизированная проверка статуса мобилизованного банками через информационную систему ФНС заработала только с 23 ноября.

«Если мобилизованный или его родственники столкнулись с отказами в предоставлении каникул, в затягивании решения по ним, с необоснованными требованиями, нужно обратиться в Банк России. Мы проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимые разъяснения, либо примем надзорные меры к банку или другой финансовой организации, если увидим, что она нарушает право мобилизованных на получение кредитных каникул», — заверили в Центробанке.

