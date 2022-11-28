Цены на нефть обвалились до годовых минимумов

Стоимость нефти, которая снижается три последних недели, продолжила падение и опустилась на новостях о беспорядках в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, в минувшие выходные до минимума с декабря 2021 года. Цена барреля нефти марки WTI снизилась до 74 долларов за баррель, а Brent – до 81 доллара.

Основные китайские промышленные индексы, конечно, отреагировали на акции протеста в крупных городах КНР, включая Шанхай, Пекин и Чэнду, падением. Индекс Hang Seng Index был на открытии торгов в понедельник утром на 3% ниже пятничного закрытия, а SSE Composite Index – на 1,5% ниже. Беспорядки вновь укрепили американский доллар как надежное убежище при всякого рода волатильности.

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Год еще не закончился, но и за 11 месяцев нефтяная отрасль пережила множество самых разных бурных геополитических и экономических событий, которые спровоцировали очень сильную волатильность (события на Украине, повышение учетной ставки почти всеми центробанками, борьба Пекина с пандемией при помощи стратегии нулевой терпимости к коронавирусу и многое другое).

«На нефтяных рынках царит негативная атмосфера,- приводит Bloomberg слова Уоррена Паттерсона из сингапурского ING Groep NV,- и события в выходные в Китае его только усилят».

Согласно данным Baidu движение транспорта в китайских городах в утренние часы понедельника резко снизилось. В Пекине оно сейчас, например, на 45% ниже 28 ноября 2021 года; а в Гуанчжоу – на 35%.

Спрос на нефть в Китае в четвертом квартале пока составляет, по данным аналитической компании Kpler, в среднем 15,11 млн бар./д., что на 0,71 млн бар./д. меньше, чем было год назад. На этом падение спроса не закончится, считает глава нефтяной компании Greater China Фэнлэй Ши.

Кроме Китая, на цены на нефть повлияла и более оптимистичная новость из США о возобновлении американскими властями разрешении для Chevron Corp. на добычу нефти в Венесуэле, прекращенную три года назад. Это произошло после возобновления в минувшие выходные в минувшие выходные при посредничестве Норвегии переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и оппозицией.

В Европе тем временем по-прежнему царит полная неопределенность. Члены Евросоюза никак не могут договориться о ценовом потолке на российскую нефть, который вступает в силу 5 декабря. Польшу и страны Балтии не устроило предложение G7 сделать потолком 65 долларов за баррель нефти марки Brent, как слишком высокое и щедрое для Москвы. Морские же государства, например, Греция выступают за более высокий потолок. Россия продолжает утверждать, что не будет продавать свою нефть странам, поддерживающим ценовой потолок.