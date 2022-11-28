У Европы начинается газовый насморк

Последние торги предыдущей недели биржевые цены на газ в Европе завершили подъемом на 1,1% и составили 1345,8 доллара за тысячу кубометров. В условиях повышенной волатильности, которая наблюдается практически на протяжении всего текущего года, рост на 1% не является чем-то экстраординарным, однако общая тенденция вполне понятна — Европа готовится к зиме. И, судя по всему, в самом недалеком будущем цены на газ покажут гораздо более внушительную динамику.

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Особенно этому способствуют новостные поводы из Европы, где, в частности, продолжается обсуждение введения потолка цен на российский газ. Так, сообщает Агентство нефтегазовой информации, министры энергетики стран Евросоюза 24 ноября предварительно согласовали механизм регулирования газового рынка. Он среди прочего исключает российский газ из совместных закупок, а также вводит механизм ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF.

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Однако вопрос введения потолка цен на газ вызвал очередные споры. Предложенный Еврокомиссией лимит 275 евро за МВт·ч. (текущий уровень — 120 евро за МВт·ч) участники встречи все же решили доработать.

«Дискуссия была довольно бурной… Существуют очень разные мнения об уровне лимита, который предложила комиссия», - сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела.

К примеру, министр хозяйства и экономики Хорватии Давор Филипович заявил, что власти страны рассчитывают добиться снижения этого ценового максимума. Глава же венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что предложение ЕК о потолке цен идет вразрез с прошлым решением европейских лидеров, включая решение о нераспространении ограничений на поставки топлива по трубопроводам по долгосрочным контрактам.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек проявил себя уже даже скорее не как экономист, а как дипломат: он назвал введение Европейским союзом (ЕС) потолка цен на российский газ «недоработанной мерой» и он объяснил, что потолок будет «либо слишком высоким, либо слишком низким». А потому, считает Хабек, необходимы дифференцированные меры — гибкий, динамичный и продуманный потолок на период завышенных цен.

В общем, никаких договоренностей опять достигнуто не было — что, в общем-то, и ожидалось. А Европа, между тем, начинает потихоньку мерзнуть. Многие немецкие депутаты жалуются, что в Бундестаге стало невероятно холодно, и им из-за этого приходится тепло одеваться, пишет обозреватель Spiegel Тим Нойман.

«Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда. Тем не менее, уже через непродолжительное время у меня начался насморк. <...> Это балаган! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию», — передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата от «зеленых» Ренате Кюнаст.

Газа много. Но вовсе не избыточно

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе подросли до 1305 долл. за 1000 кубометров — на фоне начала выборки газа из запасов после наступления сезонно холодной погоды, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По состоянию на 26 ноября запасы в европейских ПХГ составляли 93,94%.

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на природный газ в странах ЕС на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3000 долл. за 1000 кубометров) и определить правила применения этой цены. Потолок вводится для фьючерсов TTF с исполнением в следующем месяце. Ограничение, согласно инициативе, будет действовать в течение года с 1 января.

В общем, министры энергетики стран ЕС не смогли 24 ноября договориться относительно потолка цен, и обсуждение будет продолжено 15-16 декабря, констатирует эксперт. Они, правда, договорились о разработке нового стандарта ЕС по СПГ к концу марта 2023 года, введении механизма ограничения внутридневных колебаний на фьючерсы на газ TTF и об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки — оставив за странами полное право закупать российский газ в соответствии с их потребностями.

Ранее, кстати, Азербайджан согласился закупить у «Газпрома» 1 млрд кубометров газа для своего внутреннего рынка, заявив при этом о возможности удвоить экспорт в страны ЕС. И некоторые европейские наблюдатели уже выразили обеспокоенность по поводу того, что Европа в в результате будет покупать российский газ у посредников — то есть, еще дороже, обращает внимание Лукичева.

Тем временем, в США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе вновь выросла до 7,024 долл./mmbtu (257 долл. за 1000 кубометров) — на фоне похолодания и очередного обострения проблем в железнодорожных компаниях. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 18 ноября снова упали на 1,7% ниже уровня прошлого года и на 1,1% ниже уровня на последние пять лет. Выборка газа из запасов начала сезонно расти. А компания Freeport LNG еще даже не отправила полный запрос в PHMSA, что ставит под сомнение дату ее перезапуска в середине декабря.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM выросла до 31,115 долл./mmBTU. или до 1114 долл. за 1000 кубометров — что вполне понятно на фоне сезонного роста спроса и ограничения поставок из США. Созданные за летний период запасы пока считаются достаточными для прохождения спокойной зимы, но погодные риски сохраняются, а значит в предстоящие месяцы цены на газ постоянно будут получать поддержку во всех регионах потребления, уверена Оксана Лукичева.

Едят, но без аппетита

В начале недели на рынках в целом заметно снижение аппетита к риску, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Падают нефтяные цены — с 84 до 81,4 долларов за баррель по Brent. На 1,5-2,3% снижаются азиатские фондовые индексы. Все это вызвано, в основном, обострением ковидной ситуации в Китае и всплеском связанных с этим протестных акций. Инвесторы опасаются замедления экономической динамики в Поднебесной и отражения этого на глобальном хозяйстве в преддверии рецессии в развитых странах.

В результате страдают и котировки газа, отмечает аналитик. Случившиеся на прошлой неделе попытки штурма снизу отметок 1400 долл. за 1000 кубометров в понедельник приостановились. День открылся примерно на уровне закрытия пятницы — на рубежах 1330-1350 долл. Если смотреть с этих позиций, то в течение недели может быть важной информация в среду о ВВП и запасах нефти в США, об индексах деловой активности в Китае и об инфляции в еврозоне. Эти данные станут косвенно характеризовать текущую и перспективную конъюнктуру спроса и предложения энергоресурсов.

В течение ближайших дней может быть принято и отложенное на прошлой неделе решение об уровне потолка цен на покупку российской нефти с 5 декабря, говорит Гойхман. Страны ЕС пока так и не могут договориться о его размерах — одни выступают за рубеж 30-40 долл., другие — за 60-70. Чем выше будет окончательный уровень, тем меньше, в представлении инвесторов, окажется выбытие с рынка предложения нефти и выше цена. Ведётся обсуждение и аналогичного лимита цен на российский газ. В то же время, Москва предупреждает, что не будет продавать нефть и газ в страны, которые примут «потолок».

Таким образом, заключает эксперт, ближайшие дни могут оказаться достаточно напряжёнными для ценовой конъюнктуры. Наиболее вероятный технический диапазон колебаний газовых котировок на неделю — 1200-1500 долл., в зависимости от ситуации.