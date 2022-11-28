В «Газпроме» решили не сокращать транзит через ГИС «Суджа» в Молдавию

Компания «Молдовагаз» устранила проблемы с оплатой газа в ноябре, в связи с чем «Газпром» не будет сокращать прокачку на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для поставок в Молдавию.

«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены», — сообщается в Telegram-канале российского холдинга.

В компании указали на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства по оплате газа из РФ. «"Газпром" оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты», — подчеркивается в пресс-релизе.

На прошлой неделе «Газпром» пригрозил сократить объем транзита газа через ГИС «Суджа» из-за «осевшего» на Украине газа для молдавских потребителей. В Кишиневе в ответ на это заявили, что газ для Молдавии хранится на Украине в качестве резерва. В Киеве отвергли обвинения в «оседании» газа. По данным «Оператора ГТС Украины», с сентября 2022 года Молдавия ввела «виртуальный реверс».