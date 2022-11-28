В Госдуме сообщили о возможной отмене ЕГЭ для школьников Запорожской и Херсонский областей

Министерство просвещения РФ задумалось об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) для старшеклассников из регионов, недавно вошедших в состав России.

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение Министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придется возмещать», — рассказала вице-спикер во время открытия семейного МФЦ в Волгограде.

По словам Кузнецовой, необходимо оперативно привлечь к обучению детей из новых российских регионов репетиторское сообщество. В частности, школьникам с присоединенных к РФ территорий нужно помочь с преодолением языкового барьера, поскольку ранее они получали знания на украинском языке.

В октябре сообщалось, что Рособрнадзор не будет переводить задания ЕГЭ на украинский язык для новых регионов РФ. Для них предусмотрен пятилетний переходный период, котороый позволит выпускникам в дальнейшем сдавать экзамены на русском.