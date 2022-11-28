Владимир Ефимов: почти 1,6 млн медицинских изделий поставила городу компания по офсетному контракту

Фармацевтическая компания «Гемамед», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» произвел для социальных и медицинских учреждений столицы почти 1,6 млн изделий, применяемых для больных со стомой. Поставки состоялись в январе-сентябре 2022 года в рамках офсетного контракта, заключенного ранее с властями города. Об этом сообщил 28 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для бесплатного обеспечения пациентов со стомой необходимыми медицинскими изделиями город заключил такой договор с резидентом ОЭЗ “Технополис "Москва” — компанией “Гемамед”. В начале этого года предприятие начало поставлять товары в лечебные учреждения столицы и за девять месяцев предоставило почти 1,6 млн изделий», – сообщил Владимир Ефимов. Офсетные контракты помогают стимулировать компании на производство необходимой городу продукции, подчеркнул он.

Напомним, власти столицы заключили офсет с компанией в конце 2019 года. Инвестор взял на себя обязательство вложить 1 млрд рублей с создание инновационного производства на территории технополиса. В свою очередь, город на протяжении 8 лет будет закупать его продукцию: медизделия для стомированных пациентов. Общая стоимость гарантированных госзакупок за этот период оценивается в 8,6 млрд рублей.

В 2022 году Москва активно расширяет практику применения офсетнов. «Например, недавно Сергей Собянин принял решение провести конкурсы на право заключения офсетов по поставке мебели для медицинских учреждений и лекарственных средств. В ближайшее время мы планируем объявить еще ряд конкурсов на поставку медицинских препаратов и изделий для нужд системы здравоохранения», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Добавим, власти столицы первыми из российских регионов стали подписывать офсетные контракты с производителями. На данный момент город подписал с инвесторами 5 таких соглашений с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. В свою очередь, Москва закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд. Три инвестора уже начали поставки для нужд столицы: также это лекарственные препараты и продукты питания для городских молочных кухонь.