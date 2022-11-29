Акции дня: бумаги «Яндекса» отыгрывают падение

Бумаги IT-гиганта компании «Яндекс» восстанавливают стоимость после двухдневного падения. По итогам сессии на Мосбирже во вторник, 29 ноября бумаги подорожали на +3,74% до 1985,8 рубля за штуку.

Акции вернулись к росту после сообщения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста. Он решил «сосредоточиться на больших проектах», связанных с развитием «частных инициатив». Ранее СМИ сообщали, что Кудрин может возглавить новую структуру «Яндекса». Официально информация не подтверждалась.

В «Яндексе» планируют провести реорганизацию и выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний. Бренд останется за российской частью компании, а нидерландская Yandex N.V, где будут сосредоточены международные активы, в дальнейшем сменит название.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,36% до 2185,32 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,56% до 1128,71 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:51 мск составила 84,57 долларов за баррель (+0,81%). Российская валюта укреплялась– 61,02 рублей за доллар.