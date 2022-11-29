Алексей Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной Палаты РФ

Глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что покидает этот пост.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал Алексей Кудрин в своем Telegram-канале.

В Совет Федерации уже поступило представление главы государства об освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты, оно будет рассмотрено на заседании 30 ноября, передает «РИА Новости».

