«АвтоВАЗу» одобрили покупку российского банка альянса Renault-Nissan и «дочки» UniCredit

Концерн «АвтоВАЗ» получил от президента РФ разрешение на покупку 100% акций российского РН банка, развиваемого альянсом Renault-Nissan вместе с «дочкой» итальянской группы UniCredit.

Распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, опубликовано на портале правовой информации. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автохолдинга, «АвтоВАЗ» совместно с акционерами и профильным министерством «обсуждают возможные детали такой сделки».

РН банк входит в список 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 года.

Уточняется, что «АвтоВАЗ» получил разрешение приобрести холдинг BARN B.V., через который партнеры владеют РН банком (40% принадлежит Юникредит банку, по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor).

РН банк специализируется, в основном, на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд руб.