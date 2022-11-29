Эксперт прокомментировал информацию о возможном вступлении Украины в НАТО

НАТО обещает принять Украину в свой состав, но только в отдаленном будущем.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин в интервью телеканалу «360» заявил, что это всего лишь заявления, на самом же деле североатлантический альянс из страха перед Россией не сделает этого.

Как отметил специалист, заявления ведущих стран НАТО о возможном, но не близком членстве «незалежной» в альянсе, появляются уже не первый год, но по всем признакам эти информационные поводы не несут никаких серьёзных действий или последствий.

«Украинские должностные лица в последние недели активно разводили информационную истерию по вопросам того, что страны НАТО должны поддерживать Киев всё активней и дальше, о том, что Украина якобы защищает все страны НАТО, Европу и Америку», – напомнил эксперт.

В ответ на попытку киевского режима привлечь к себе внимание альянс вновь дал «незалежной» всю ту же призрачную надежду на членство когда-нибудь в будущем.

«НАТО показывает, что Запад готов идти на эскалацию противостояния с Россией. Говорить о членстве Украины в этом блоке в каком-либо обозримом будущем совсем не приходится. Это лишь информационный вброс», – резюмировал Колчин.

Как ранее писал «Эксперт», в Совфеде исключили возможность принятия Украины в НАТО. Об этом, в частности, заявил первый заместитель главы комитета по международным делам верховной палаты российского парламента Владимир Джабаров. По его словам, заявление Владимира Зеленского, о том, что Украина вступит в НАТО в ускоренном порядке, является блефом.

«Это, что-то из области фантастики. По уставу альянса, в него не принимается страна, которая ведёт боевые действия с каким-то соседним государством, находится в состоянии войны», – пояснил сенатор.