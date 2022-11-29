Финансист оценил грядущую индексацию пенсий в России

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал заявление Минтруда РФ о повышении с 1 января 2023 года на 4,8% пенсии неработающим пенсионерам.

Таким образом, по итогам двухэтапного увеличения размера выплат (с 1 июня в стране провели промежуточную индексацию пенсий на 10%) совокупный прирост пенсий по отношению к январю 2022 года составит 15,3% в годовом выражении – минимальный прирост за год составит около 2 тыс. руб.

По словам Беляева, в России пенсия индексируется не с опережающими по отношению к инфляции темпами, а идёт на том же уровне. В этой связи он напомнил, что сейчас инфляция оценивается на уровне примерно 15%.

«Для тех, кто получает большие деньги, 2 тыс. руб., так сказать, даже на ужин не хватит», – цитирует финансиста сайт Радио «Комсомольская правда».

А вот для тех, кто получает небольшие деньги – это уже половина средней квартплаты, или 4 килограмма мяса лишних в месяц, что, конечно же лучше, чем если было бы ноль, полагает эксперт.

«Конечно, это не роскошно, но всё равно дополнительные деньги, которые позволяют компенсировать инфляционный рост цен», – резюмировал аналитик.

Как ранее писал «Эксперт», по словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, индексация пенсий неработающих пенсионеров в России с 1 января 2023 года составит 4,8%. В ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации чиновник напомнил, что в текущем году впервые по решению президента РФ «была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%».