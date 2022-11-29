Физлица впервые купили цифровые финансовые активы

На российской платформе Atomyze состоялась первая в РФ сделка с участием физических лиц. Розничные инвесторы приобрели на вторичном рынке цифровые финансовые активы (ЦФА) на палладий с датой погашения выпуска 8 декабря 2022 года. Партнерами в сделке выступили брокер-продавец «Вектор Икс» и «Открытие Инвестиции», привлекший инвесторов. Ранее сделки с ЦФА совершались только между юрлицами, сообщили в пресс-службе платформы.

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«Атомайз будет расширять партнерскую программу с банками и брокерами, чтобы физические лица могли торговать ЦФА в разных цифровых каналах, включая привычные для них банковские приложения. Это станет драйвером притока массового розничного инвестора на рынок ЦФА», — считает гендиректор платформы Екатерина Фроловичева.

Гендиректор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов отметил, что выпущенный ЦФА на палладий предлагает прямую связь с производителем сырья — эмитент гарантирует при погашении выплату полной рыночной стоимости. Такой подход позволяет клиентам брокера получить доход от динамики цены на палладий, не используя производные инструменты. Кроме того, имеется возможность проследить весь цикл ЦФА: эмиссию, продажу инвестору-юрлицу, перепродажу на вторичном рынке инвесторам-физлицам и погашение, подчеркнул гендиректор «Вектор Икс» Игорь Евтушок.

