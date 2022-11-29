Европа купила в этом году на 40% больше российского сжиженного газа

В отличие от трубного газа из России, поставки которого в Европу снизились до минимума, российский сжиженный газ (СПГ) течет на запад полноводной рекой. В январе-октябре этого года импорт европейскими странами СПГ из России не только не сократился, но даже вырос на 40% с лишним по сравнению с тем же периодом времени 2021 года. За 10 месяцев текущего года доля СПГ из России составила 16% от всего европейского импорта газа. На долю американского СПГ приходится 42%, а газа из Катара – 13,7%.

В Европе говорят о скорой окончательной «победе» над российским газом, но несмотря на это энергично покупают у России СПГ, как будто забыв о том, где он произведен. Европейцы также боятся, что поставки российского СПГ иссякнут так же, как это произошло с трубным газом, и что Москва начнет продавать его бедным азиатским странам типа Бангладеш и Пакистана по низким ценам.