Европа купила в этом году на 40% больше российского сжиженного газа

В отличие от трубного газа из России, поставки которого в Европу снизились до минимума, российский сжиженный газ (СПГ) течет на запад полноводной рекой. В январе-октябре этого года импорт европейскими странами СПГ из России не только не сократился, но даже вырос на 40% с лишним по сравнению с тем же периодом времени 2021 года. За 10 месяцев текущего года доля СПГ из России составила 16% от всего европейского импорта газа. На долю американского СПГ приходится 42%, а газа из Катара – 13,7%.
В Европе говорят о скорой окончательной «победе» над российским газом, но несмотря на это энергично покупают у России СПГ, как будто забыв о том, где он произведен. Европейцы также боятся, что поставки российского СПГ иссякнут так же, как это произошло с трубным газом, и что Москва начнет продавать его бедным азиатским странам типа Бангладеш и Пакистана по низким ценам.
Поставки трубного газа из России в Европу за то же самое время сократились, по данным аналитического центра Брейгеля, почти на 80% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. Напомним, в 2021 году Европа в общей сложности получила 155 млрд кубов российского газа, включая СПГ.
В этом году Европа импортировала, по данным Refinitiv, в пересчете на кубометры рекордные 111 млрд кубов СПГ, приблизительно на 70% больше в годовом выражении. Российского газа из них 17,8 млрд кубов, что на 42% больше прошлогоднего показателя. Почти весь российский СПГ купили Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды. В основном Европа получает газ с Ямала. Огромное месторождение принадлежит российской газовой компании «Новатэк».
Не очень логичную и тем более понятную, но очень удобную позицию Европы, которая без устали твердит о полном отказе от российского газа и при этом резко увеличивает закупки сжиженного газа из России, неуклюже попытался объяснить один из сотрудников центра Брейгеля Георг Захман: «По-моему, нет ничего плохого в том, что мы покупаем СПГ у России, потому что мы забираем у русских то, что они отправили бы кому-нибудь другому. Европе сейчас очень нужен механизм защиты от такой, например, ситуации: для достижений политических целей Россия может продавать газ отдельным, «нужным» европейским странам».