Интегральный подход Сечина

Сближение России и Китая продиктовано не общими угрозами со стороны объединенного Запада, а взаимными перспективами развития. Об этом в свой вступительной речи на открытии IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.

Тезис главы «Роснефти» о стратегическом совпадении интересов (логика взаимного развития) Москвы и Пекина можно считать программным для прошедшего форума и российско-китайского сотрудничества в целом. Тезис не носит конъюнктурный характер. «Разворот на Восток» Сечин воспринимает как миссию, дело своей жизни, и последовательно работает в этом направлении.

На последнем ПМЭФ глава «Роснефти» первым из представителей российской элиты классифицировал страновую кооперацию не как экономическое преимущество (открытость рынка), а как критическую зависимость, которая может использоваться для нанесения ущерба страновой экономике политическими методами. Позже, на Евразийском Веронском форуме в Баку, санкционную войну с «русскими» энергоносителями и переориентацией их поставок на Восток Сечин назвал логистическим оформлением новых зон доверия в мировой экономики.

В этом смысле базовый тезис энергетического бизнес-форума России и Китая, озвученный главой «Роснефти», является системным продолжением первых двух. Триада почти буквально совпадает с оценкой мировой ситуации со стороны Председателя КНР Си Цзиньпина — «дефицит развития, дефицит управления, дефицит безопасности».

О том, как Россия и Китай преодолевают триединый глобальный дефицит доверия, подробно и в цифрах Игорь Сечин описал в своем выступлении. Далее по пунктам.

За 10 месяцев текущего года взаимный товарооборот достиг 153,9 млрд долларов (33% роста в годовом исчислении). По итогам цифра может достигнуть рекордной отметки в 180-190 млрд долларов. Очевидно, что заявленная на высшем политическом уровне цель в 200 млрд долларов в 2024 году будет достигнута уже в следующем.

Сечин отметил особую важность развития клиринговых (минуя долларовые котировки) расчетов между Китаем и Россией. Независимая система взаиморасчетов является необходимым условием финансового суверенитета в современном мире. К системе клиринга, по мнению главы «Роснефти», позже могли бы присоединиться страны-участники ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Среднегодовой объем торгов юанем на Московской бирже вырос с 2 млрд рублей в начале года до 90 млрд рублей в октябре (45-кратный рост), превысив среднедневной объем торгов в паре рубль/доллар США.

Особую роль в выстраиваемой Россией и Китаем модели отношений Сечин отвел углеводородам, в данном случае (Сечин глава «Роснефти») это не только понятно, но и стратегически оправдано. Никакой другой основы под современными деньгами, кроме углеводородов, не существует. Мировая валюта принципиально углеводородная, и вновь формирующимся зонам доверия (как на Востоке, так и на Западе) придется заниматься новым содержанием рынков commodities и их соотнесенностью с рынками рабочей силы и технологий.

Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября 2022 года увеличился на 9,5 % и составил почти 72 млн т. Это чуть меньше, чем поставляет Саудовская Аравия, их результат — 73,8 млн т. Но особую роль в стратегии совместного российско-китайского роста Сечин отвел газовому сектору.

Согласно прогнозам, к 2040 году потребление газа в Китае вырастет в 2 раза и превысит 660 млрд куб. метров в год (сейчас 380 млрд куб. метров). Объемы поставок газа из России уже в обозримом будущем превысят 100 млрд куб. метров в год. И это при том, что только у «Роснефти» запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 2 трлн куб. метров. Потенциал сотрудничества практически беспредельный.

Глава «Роснефти» обозначил также перспективы развития российско-китайского сотрудничества в угольной и транспортно-логистической отрасли (Северный морской путь, БАМ и Транссиб). Но главным, пожалуй, следует признать тезис Сечина о базовом принципе построения новых отношений России и Китая — об интегральном сотрудничестве.

Суть интегрального принципа состоит во взаимном проникновении российских и китайских компаний в национальные капитальные активы по всей производственной цепочке. Если говорить об энергетике, то это участие китайских компаний в добывающих активах на территории России, а российских компаний в нефтеперерабатывающих и нефтехимических активах на территории Китая, а также в розничных сетях.

Идея интегрального сотрудничества принадлежит главе «Роснефти», по этому принципу компания строит свои отношения с китайскими и индийскими государственными компаниями, что придает сотрудничеству качественно иной уровень. Взаимодействие идет не только (и не столько) на уровне рынка, сколько на уровне национальных интересов.

Национальная стратегия начинается с безопасности, а экономическая стратегия — с ресурсной безопасности.