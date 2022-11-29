Инвесторы покупали сегодня золото и Кудрина

Российский рынок акций не смог продолжить начатый с утра уверенный рост. По итогам дня Индекс Мосбиржи потяжелел всего на 0,36%, в то время как в течение дня рост превышал 0,6%. Если с утра акции покупали широким фронтом, то во второй половине дня инвесторы сосредоточились на точечных идеях.

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