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Инвесторы покупали сегодня золото и Кудрина

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
29 ноября 2022, 20:16

Рынок акций закрылся не очень уверенным ростом, но инвесторы продолжают искать идеи. Курс рубля пытается вернуться в коридор 60–61.

Коллаж: Тамара Ларина