Катар поможет Германии с газом

Как сообщает Bloomberg, длительные и очень сложные переговоры между Германией и Дохой о поставках сжиженного газа (СПГ) закончились наконец подписанием долгосрочного контракта. Контракт рассчитан на 15 лет. Стороны договорились, что катарцы, а также американская нефтегазовая компания ConocoPhillips будут поставлять немцам, начиная с 2026 года, приблизительно 2 млн тонн СПГ каждый год. Еще один нюанс – контракт может быть продлен.

«Это очень важное соглашение,- заявил министр энергетики Катара, а также глава нефтегазовой компании QatarEnergy Саад аль Кааби.- Это первый (наш) долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа в Германию. Он свидетельствует о решимости QatarEnergy стать надежным поставщиком для всех важных мировых рынков и о нашей готовности помогать немецкому народу».

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Это соглашение действительно может стать важным прецедентом в отношениях между ФРГ и Катаром в энергетической сфере. Не исключено подписание и других «газовых» контрактов QatarEnergy с немецкими компаниями. По крайней мере, по словам Кааби, переговоры идут. Учитывая важность газа для Германии, можно быть уверенным, что они пройдут успешно. Главный катарский энергетик ранее заявлял о ведении переговоров с немецкими энергетическими компаниями RWE и Uniper SE.

Газ для Германии будет добываться на катарских месторождениях, разрабатываемых ConocoPhillips. Уже известен и конечный пункт доставки – строящаяся плавучая СПГ-платформа в Брунсбюттеле, земля Шлезвиг-Гольштейн.

Подписание контракта стало довольно неожиданным. Ход переговоров, естественно, держался в тайне, но было известно, что они проходят очень трудно. У Берлина и Дохи имелись разногласия по ряду вопросов, главным из которых несомненно была продолжительность действия контрактов. Катарцы так же, кстати, как и все остальные производители СПГ, включая американские и австралийские компании, настаивали на долгосрочных контрактах. Наиболее распространенный срок действия – 20 лет. Совсем недавно, кстати, Доха и Пекин подписали контракт на поставку СПГ на 27 лет.

Европейцы же и немцы, естественно, не исключение, одержимые идеей как можно быстрее перейти с ископаемых видов топлива, к которым, как известно, относится и газ, на возобновляемые источники энергии, хотели подписывать краткосрочные контракты. Естественно, для Германии подписанный контракт намного важнее, чем для Катара. По крайней мере, вне всяких сомнений, Катару легче будет найти покупателей на свой газ, чем немцам найти других поставщиков. Берлину ничего не оставалось, как пойти на уступки по главному вопросу.

Еще одно доказательство того, что немцы сделали значительно больше уступок, чем катарцы - дата начала действия контракта. Германии газ особенно нужен именно сейчас и в 2023 году. Можно предположить, что с каждым последующим годом необходимость в газе будет постепенно ослабевать. Скорее всего, в 26-м году она будет не такой сильной, как в 23-м году. Кстати, говоря об уступках, можно напомнить, что «свободного» газа, т.е. газа, свободного от уже подписанных долгосрочных контрактов, у Дохи действительно не так уж и много, но он есть. Между тем, начало действия контракта не 23-й год, а 26-й, т.е. год начала действия первой очереди грандиозного проекта по расширению газового сектора Катара, который позволит ему увеличить производство СПГ более чем в полтора раза и стать его главным мировым экспортером.

То что Берлин согласился подписать контракт на 15 лет и начиная с 26-го года, говорит о многом. Например, о том, что немцы не откажутся от газа в рамках «зеленого» перехода ни к 2030 году, как ранее предполагалось, ни к 40-му, если контракт будет продлеваться. Конечно, катарский газ, если он не будет нужен, скажем, в 2035 году, можно будет перепродать. Но во-первых, никто не знает, что будет через 13 лет: какой будет обстановка на рынках и какими будут цены, а во-вторых, даже если с покупателями проблем не будет, все равно это дополнительные ненужные хлопоты.

