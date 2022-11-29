Кофе. Недорого

Фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE торгуются около отметки 1,6 доллара за фунт, что немного выше 16-месячного минимума в 1,5 доллара, достигнутого 18 ноября на фоне ухудшения перспектив поставок кофейных зерен. Бразильские фермеры и экспортеры понизили ожидания относительно урожая следующего года из-за преимущественно негативной оценки после цветения кофе во многих регионах страны.

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Среди причин негатива — заморозки и недостаточное количество осадков в юго-восточных регионах Бразилии, что отрицательно сказывается на урожае зерен кофе в этом году. Министерство сельского хозяйства США уже снизило прогноз производства кофе в Бразилии на 2022/23 год на 2,6% (до 62,6 млн мешков) по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 64,3 млн мешков. Прогноз производства кофе в Колумбии на 2022/23 год также был снижен на 3,1% (до 12,6 млн мешков) с предыдущей оценки 13 млн мешков.

Тем не менее, цены на кофе остаются значительно ниже 11-летнего максимума на уровне 2,6 доллара, который был достигнут в начале февраля из-за слабых глобальных перспектив и большого количества поставок арабики на склады ICE. Последние данные показали, что 23 ноября запасы кофе, сертифицированного ICE, составили 530 105 мешков, что значительно выше 23-летнего минимума в 382 695 мешков.

За последние три месяца цены на кофе упали более чем на 30%, сообщает «Интерфакс». В конце августа они достигли двухмесячного максимума — 2,43 долл. Затем, однако, котировки перешли к снижению на фоне роста доллара США, спровоцировавшего подъем поставок от вьетнамских производителей и увеличение предложения на рынке.

Отскок получился недалеким

В октябре на рынке кофе стартовал новый сезон 2022/23, и это, конечно же, оказало давление на цены, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость фьючерсов на кофе на бирже ICE понизилась к середине ноября до сильного уровня поддержки 1,5 долл. за фунт. Снижение происходило на фоне увеличения биржевых запасов кофе: к 25 ноября они повысились на 30% относительно конца сентября 2022 года. Таким образом, основной фактор напряженности на рынке начал уходить.

В последние дни, однако, произошел отскок цен вверх до 1,63 долл. за фунт — на фоне ухудшившихся ожиданий по урожаю в Бразилии, констатириует аналитик. Период цветения кофе в Бразилии показал, что деревья недостаточно хорошо восстановились после предыдущих неблагоприятных погодных условий, и урожай в текущем сезоне может быть ниже, чем ожидалось. Однако, новые оценки пока не сообщались.

Предварительно, бразильский урожай в сезоне 2022/23 составит около 58 млн мешков, а в сезоне 2023/24 (начнется в мае 2023 года, и именно об этом урожае тревожатся бразильские фермеры) — около 68,5 млн мешков. В силу недостатка информации и отсутствия обновленных оценок, текущие новости рынок, скорее всего, воспримет, как повод для небольшой коррекции вверх, а не как смену тенденции, предполагает Лукичева.

Данные USDA показывают, что ситуация на рынке кофе в сезоне 2022/23 (октябрь 22 — сентябрь 23) в мире улучшится по сравнению с прошлым сезоном. В целом, мировое производство кофе в сезоне 2022/23 вырастет на 4,7%, а мировое потребление — на 1,1% к сезону 2021/22 (в первую очередь за счет роста в ЕС, США и Японии). По России ожидается снижение импорта и потребления кофе примерно на 12% к сезону 2021/22. Общий уровень запасов кофе в мире к концу сезона 2022/23 вырастет на 6,3% после падения на 13,3% в сезоне 2022/21. Это снижает напряженность в поставках кофе, считает эксперт.

Кроме того, продолжает Лукичева, на рынке присутствуют и спекулятивные факторы: сжатие баланса ФРС США и повышение процентных ставок привели к сокращению спекулятивной премии в цене кофе. Участники рынка в прошедший период активно закрывали длинные позиции — к 1 ноября они сократились на 25,5% относительно конца сентября, а в настоящее время вновь начали подрастать, что обеспечивает поддержку ценам.

Таким образом, считает аналитик, цены на кофе в сезоне 2022/23 в среднем могут понизиться примерно на 9-10%, но более значительного снижения пока не ожидается — ввиду низкого уровня биржевых запасов и вероятного падения урожайности деревьев кофе в Бразилии.

Падение замедлилось, но продолжается

В понедельник, 28 ноября, цены на кофе заметно снизились, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Мартовский фьючерс на кофейные зерна сорта арабика (KCH3), торгуемый на ICE потерял 1,2%, закрыв вчерашний день на отметке 1,63 долл. за фунт, хотя в моменте падение достигало более низких значений — 1,60 долл.

Эксперт отмечает, что волна снижения пронеслась практически по всем рисковым активам: американские фондовые индексы в среднем потеряли по 1,5%, нефть более 1,0%. Инвесторы с тревогой встретили сообщения о протестах против политики нулевой терпимости к СOVID-19 в Китае, что на фоне введения новых карантинных мер в крупных китайских городах и слухах о возможной скорой отмене подхода Covid-Zero только повышало уровень неопределенности.

Кроме того, в понедельник сразу три представителя ФРС достаточно жестко высказались об инфляционных условиях и возможных монетарных действиях регулятора. Джеймс Буллард из Сент-Луиса предупредил о недооценке рынками шансов на повышение ставок. Джон Уильямс из Нью-Йорка отметил, что регулятору предстоит еще «сделать многое» чтобы обуздать инфляцию. А вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард заявила, что шоки предложения поддерживают инфляционные риски на повышенном уровне.

В условиях быстрого сокращения сбережений американцев (норма сбережений по состоянию на сентябрь 2022 года находится на минимуме с 2006 года), а также быстрого замедления потребительских расходов, продолжение экстремально жесткой политики ФРС еще сильней ограничит единственный оставшийся способ поддержания потребления через кредитование.

При этом следует учитывать, что американский рынок кофе самый крупный в мире. Следовательно, потенциальное снижение потребления у американцев — а в общем-то и у европейцев (прежде всего немцев — Германия второй рынок в мире) — и жесткие антиинфляционные заявления монетарных чиновников добавляют кофейному рынку еще больше пессимизма, говорит Федоров. Он, впрочем, признает, что недавние сообщения об ухудшении перспектив поставок кофе из Бразилии (40% мирового производства арабики), вместе с некоторым смягчением ожиданий по траектории повышения учетной ставки в США в последние полторы недели, позволили биржевым ценам приостановить 30-процентное падение, начавшееся в начале октября. Котировки кофе арабика с середины ноября скорректировались с минимального с июля 2021 года уровня 1,5 долл. до 1,63 долл. за фунт.

Выше цены на кофе не пошли, хотя если посмотреть на интерес инвесторов, то он здесь пока сохраняется. После оттока средств из специализированного кофейного фонда iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Totak Return ETN (JO) в октябре и в начале ноября, в последние две недели фиксируется не просто приток средств, а даже ускорение этого показателя (более 7 млн долл. на прошлой неделе против 6 млн долл. неделей ранее).

Вполне возможно, считает Федоров, что инвесторы не только воодушевились возможным сокращением поставок из Бразилии и смягчением ожиданий от ФРС, но и примерно посчитали размер падения цен на кофе во время прошлого циклического спада финансовых рынков в 2008 году. Если в качестве основы для расчетов брать именно это значение (около 39% от максимума), то ноябрьский спад к 1,50 долл. за фунт кофе сорта арабика можно считать близким ко дну уровнем.

Частичное подтверждение такой версии есть возможность получить на этой неделе. Инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС в среду, 30 ноября. Если Джером Пауэлл все-таки намекнет на некое смягчение траектории повышения ставок в будущем, то с высокой вероятностью диапазон в 1,40-1,60 долл. за фунт кофе сорта арабика станет разворотным.

Вряд ли рынок кофе быстро уйдет из этого диапазона: как минимум до заседания ФРС 13-14 декабря, цены так и будут оставаться в районе текущих отметок 1,50-1,60 долл. за фунт, полагает Алексей Федоров. Однако, по его мнению, при условии постепенного смягчения траектории повышения учетной ставки американского финансового регулятора сокращение мирового экспорта кофе, которое сейчас уже составляет 0,4% к 2021 году, будет подталкивать кофейные котировки к переходу в долгосрочный растущий тренд.