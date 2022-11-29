Кудрин дал волшебный пендель акциям «Яндекса»

Ситуация на рынке нефти начала меняться уже вчера вечером. По СМИ прошла ожидаемая информация, что ОПЕК+ в конце недели может принять решение снизить квоты на добычу нефти для недопущения падения ее цен.

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