Финансовые рынки Фондовый рынок

Кудрин дал волшебный пендель акциям «Яндекса»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
29 ноября 2022, 13:34

Индекс Мосбиржи растет на отскоке нефти, вызванном сигналами о планах Саудовской Аравии по добыче на будущий год.. Повышенным спросом пользуются акции золотодобытчиков. Неожиданно растет падавший «Яндекс» — в связи с информацией о переходе туда Алексея Кудрина.

Коллаж: Тамара Ларина