Ситуация на рынке нефти начала меняться уже вчера вечером. По СМИ прошла ожидаемая информация, что ОПЕК+ в конце недели может принять решение снизить квоты на добычу нефти для недопущения падения ее цен.
Кудрин дал волшебный пендель акциям «Яндекса»
Индекс Мосбиржи растет на отскоке нефти, вызванном сигналами о планах Саудовской Аравии по добыче на будущий год.. Повышенным спросом пользуются акции золотодобытчиков. Неожиданно растет падавший «Яндекс» — в связи с информацией о переходе туда Алексея Кудрина.
Коллаж: Тамара Ларина
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