Лидер КНР сообщил о планах по выстраиванию более тесного партнерства с Россией в энергетике

Лидер КНР Си Цзиньпин направил телеграмму участникам открывшегося в Москве IV российско-китайского энергетического бизнес-форума, в которой отметил, что энергетика является краеугольным камнем сотрудничества двух стран. По его словам, взаимодействие в этой сфере продолжает устойчиво развиваться, несмотря на все внешние вызовы.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Си Цзиньпин констатировал, что РФ и КНР укрепили сотрудничество и достигли успехов в продвижении крупных совместных проектов. «Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию "зеленой" энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка», — указывается в тексте телеграммы.

Как заявил ранее в ходе выступления на форуме вице-премьер РФ Александр Новак, российско-китайский товарооборот в сфере энергетики с начала текущего года увеличился на 64% в денежном выражении и на 10% в физическом объеме. По его словам, РФ готова рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке российских нефтяных месторождений.