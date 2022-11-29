Магазинам на колесах дадут дорогу

Сегодня в Государственной Думе будет рассмотрено предложение депутатов фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» о внесении изменений в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В данном ФЗ может появиться новое понятие — «мобильный торговый объект». Речь в том числе идет об автолавках и автомагазинах.

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Россиянам не придется далеко ходить за покупками

«Мобильным торговым объектом» справоросы предлагают считать нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство, в том числе автомобиль, автолавку, автомагазин, автоприцеп или автоцистерну. Под определение подпадут объекты, используемые для развозной торговли, которые оснащены оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов при продаже.

При этом законопроектом предусматривается, что мобильный торговый объект не должен включаться в схему размещения нестационарных торговых объектов. По словам авторов инициативы, предлагаемые нормы позволят в кратчайшие сроки снять административные барьеры и повысить мобильность малого бизнеса.

Кроме того, данная инициатива «поможет быстрее адаптироваться предпринимателям в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка», позволит снизить их издержки по выходу на рынок на территории соседних субъектов РФ с учетом предоставляемой законопроектом возможности безбарьерной «продажи с колес», сообщает ТАСС.

Кабмин уже дал положительный отзыв на проект внесения изменений в действующий ФЗ «при условии его доработки с учетом указанных замечаний». В частности, в правительстве указали, что в законопроекте следует определить основные требования к размещению мобильных торговых объектов и осуществлению торговой деятельности с их использованием. Это касается в том числе порядка оформления права на размещение мобильных торговых объектов, сроков их размещения, гарантий предоставления компенсационного места размещения, если оно требуется для государственных или муниципальных нужд.

Бизнес давно ждет регулирования этой сферы торговли, отметила в комментарии «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Сейчас автолавки относятся к категории нестационарных торговых объектов, напоминила она. Но в эту категорию попадают и другие объекты, например, палатки. Для всех подобных точек существуют одинаковые правила размещения, что не всегда приемлемо, если речь идет о магазинах на колесах. Они должны регулироваться отдельно, поскольку представляют собой объект совершенно другого уровня.

Поэтому предложение ввести в законодательство новое понятие «мобильный торговый объект», под которым будет пониматься торговая точка, представляющая собой транспортное средство, является более, чем оправданным, считает эксперт. Это значительно упростит жизнь владельцам автолавок. Нововведения не только помогут уже существующему бизнесу, но и будут способствовать развитию данного сектора, что особенно важно сейчас, когда государство остро нуждается в скорейшем развитии малого предпринимательства.

Населению такой формат торговли тоже весьма интересен, добавила Полина Гусятникова. Ведь автолавки — это удобно. Они могут располагаться именно там, где это нужно сегодня, например, на территории парков, зон отдыха и так далее. Гражданам, как говорится, не придется далеко ходить за покупками.

Малый бизнес повысит мобильность

Законопроект направлен на упрощение работы магазинов на колесах, что должно увеличить количество как самих предпринимателей, так и спрос на товары, которые реализуются через такие торговые точки, подтвердил «Эксперту» адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Но в первую очередь законопроект должен поменять правила остановки и парковки в ПДД, потому как именно в этом, согласно заявлениям самих предпринимателей, существует проблема.

Второй момент — это контроль над тем, какой товар может продаваться, а также над тем, кто может контролировать такого рода бизнес. Потому что, допустим, гражданин, зарегистрирован по одному адресу, закупает товар — по другому, а торгует — по третьему. Как потребителю в такой ситуации предоставить возможность эффективной защиты его прав, в том числе по поиску предпринимателя, который их нарушил — не совсем понятно. Между тем, стоимость входа в данный бизнес не сильно велика. И есть вероятность, что предприниматели не будут обладать компетенциями по действующим санитарно-гигиеническим требованиям, предупредил Андрей Саунин.

Для малого бизнеса, который оказался под ударом еще в период пандемии, принятие подобного законопроекта могло бы стать существенной поддержкой, заявил «Эксперту» владелец компаний «Пластика Окон» и Melke Владимир Петюшин. Во-первых, это откроет предпринимателям быстрый выход на рынки и соседних, и отдаленных регионов. Здесь стоит отметить, что в малых поселениях до сих пор существует дефицит по некоторым группам товаров. А мобильная торговля поможет его ликвидировать.

В этом смысле, по словам эксперта, интересен опыт Сахалина, где существуют программы поддержки мобильной торговли — автолавки переданы местным предпринимателям на условиях реализации продукции в отдаленных регионах. Одновременно с этим там запущена лизинговая программа. По ней автолавку можно приобрести на льготных условиях.

Во-вторых, продолжил Владимир Петюшин, магазины на колесах помогут решить проблему аренды площадей — для небольших компаний или ИП арендная плата зачастую бывает неподъемной. Кроме того, предпринимателям не придется сталкиваться с трудностями при переоформлении недвижимости из жилой в коммерческую. Содержание автолавки обходится дешевле, чем стационарной торговой точки. Передвижной магазин может работать по мере необходимости и в зависимости от спроса.