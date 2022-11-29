Минобороны сообщило оперативные новости о ходе СВО на Украине

На брифинге 29 ноября Минобороны сообщило оперативные новости о спецоперации (СВО), которая продолжается на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ продолжили наступательные действия на Донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 5 автомобилей и 1 танк.

На Купянском направлении в районе Ивановки Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы безуспешно пытался атаковать позиции ВС РФ. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделениями ВС РФ была пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки (ЛНР). Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля.

В районе населённого пункта Макеевка (ЛНР) уничтожен украинский ЗРК «Оса-АКМ», в ДНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в районе населённого пункта Маломихайловка (Днепропетровская область) – украинская радиолокационная станция целеуказания для ЗРК «Пеликан», а в Запорожской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 10 пунктам управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое (Харьковская область), Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка (ДНР) и Никольское (Херсонская область). Также поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 148 районах.

Российские средства ПВО сбили за сутки 9 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Червоная Диборова, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка (ЛНР), Рыбинское и Максимовка (ДНР). Кроме того, перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Новая Каховка (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 333 самолёта, 177 вертолётов, 2 581 БПЛА, 391 ЗРК, 6 876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины РСЗА, 3 628 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 406 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», 28 ноября Конашенков сообщил о ходе специальной военной операции на территории Украины. В частности, по согласно данным Минобороны РФ, на Купянском направлении ВСУ силами двух ротных тактических групп предприняли попытку атаковать позиции ВС РФ в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР), но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера, танк и пикап.

