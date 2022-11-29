Мишустин заявил, что объем внешнего госдолга сократился более чем на четверть

Объем внешних долговых обязательств России за январь-сентябрь текущего года сократился более чем на 25%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Объем государственного внешнего долга за отчетный период был сокращен более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы», — цитирует пресс-служба правительства Мишустина.

Премьер-министр также подчеркнул, что доходы бюджета за девять месяцев текущего года оказались выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей. Расходы при этом тоже увеличились — на 5,5%, до 19,5 трлн рублей. Произошло это, по его словам, в том числе за счет роста соцвыплат от государства.

