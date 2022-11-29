Московская компания разработала систему автомониторинга состояния мостов и эстакад

Московская корпорация «САГА» представила новую разработку: систему непрерывного мониторинга состояния мостов и эстакад. Ее можно также применять на заводах, в медицине и в аэрокосмических проектах, сообщил 29 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Система непрерывного мониторинга включает в себя акустико-эмиссионные датчики. С помощью звуковых волн они позволяют оценить состояние мостовых сооружений и зафиксировать даже мельчайшие трещины в несущих конструкциях. В случае значимого дефекта система подает сигнал диспетчеру и отправляет точные координаты проблемного участка и рекомендации по действию обслуживающему персоналу», — рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, в первую очередь новая система актуальна для мостов, построенных более 50 лет назад, на территориях вечной мерзлоты или в сейсмоопасных районах. «Такие датчики уже установлены на более чем 20 сооружениях», — отметил Овчинский. При этом новую разработку корпорации можно применять и на крупных промышленных объектах, что позволит сократить сроки плановых ремонтных работ. Систему также уже оценили ведущие предприятия нефтегазовой и химической отраслей.

Система мониторинга работает в полностью автономном и беспрерывном режиме. Проверка датчиков проходит раз в сутки и, если хотя бы один из них вышел из строя, на пульт диспетчера поступит предупреждающий сигнал. «Специалисты нашей корпорации могут развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности. Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше», — пояснил генеральный директор корпорации Андрей Жолобов.

Напомним, корпорация «САГА» входит в число крупнейших в стране производителей оборудования и программного обеспечения для акустико-эмиссионного мониторинга. Оборудование и софт ее разработки используют многие компании, специализирующиеся на промышленной безопасности.