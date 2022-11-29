Новак заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос об участии компаний из КНР в нефтяных проектах

РФ готова рассмотреть возможность участия китайских компаний в в разработке российских нефтяных месторождений.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении кооперации в нефтяной сфере, готовы рассмотреть предложения китайских партнеров по участию в разработке нефтяных месторождений России», — цитирует чиновника ТАСС.

Также сообщается, что Москва и Пекин планируют сотрудничать в области производства энергетического оборудования. В настоящий момент две РФ и КНР взаимодействуют по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России, отметил Новак.

По его словам, Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в Китай. «Конкретных решений пока по этому поводу нет. Теоретически это можно не исключать, если такие договоренности и интерес будут», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что санкции Запада против российской энергетики являются необдуманными. В частности, инициатива по введению потолка цен на нефть несет риски, в том числе может привести к дефициту предложения.