Воюющие на стороне ВСУ польские наёмники несут колоссальные потери.

Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. По его словам, скопление представителей Польши в рядах украинской армии фиксировали в районе населённых пунктов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других направлениях, передаёт РИА Новости.

«Мы также получаем данные разведки, радиоперехваты, поэтому у нас есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери», – подчеркнул Марочко.

Он также отметил, что имеются заявления польских чиновников о том, что в Варшаву регулярно прибывают тела польских солдат.

«Эти тела где-то нужно захоранивать, и у них сейчас возникла проблема с этим», – утверждает офицер Народной милиции ЛНР.

Как ранее писал «Эксперт», Польша приступила к подготовке к войне с Россией. Варшава планирует справиться в противостоянии с Москвой собственными силами. Об этом, в частности, рассказал эксперт по геополитической стратегии Яцек Бартощак.

По его словам, государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство намерено закупить значительное число вооружения. При этом эксперт опасается, что РФ может нанести удары по польской железнодорожной инфраструктуре, по которой на Украину поступает военная помощь.