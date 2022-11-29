ОАЭ готовят мощный рывок в нефтегазовой сфере

В течение пяти ближайших лет главная энергетическая компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) планирует вложить в нефтегазовый сектор 150 млрд долларов. Компания также намерена расширять международную деятельность своих газовых, химических подразделений и подразделения, занимающегося возобновляемыми источниками энергии. ОАЭ хотят одновременно наращивать добычу углеводородов и к 2050 году обнулить углеродные выбросы в атмосферу.

Решение о многомиллиардных инвестициях было принято на заседании правления Adnoc в присутствии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида. Абу-Даби и Эр-Рияд критикуют западные страны и инвесторов за слишком быстрый переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Взлет цен на энергоносители в этом году в ОАЭ и Саудовской Аравии считают подтверждением того, что в последние годы резко снизились инвестиции в разведку новых месторождений нефти и газа.

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«Мир нуждается в максимуме энергии и минимуме выбросов (в атмосферу),- говорится в заявлении главы Adnoc Султана аль Джабера.- для обеспечения энергетической безопасности необходимо использовать все решения по энергетике».

ADNOC планирует объединить добычу газа и производство сжиженного газа в одно новое подразделение. Планируется также продажа пакета акций Adnoc Gas при помощи IPO компании, которое пройдет в 2023 году в Абу-Даби.

Кстати, рынки ценных бумаг Абу-Даби, Дубая и Эр-Рияда в этом году оказались едва ли не единственными, где в отличие от европейских и американских рынков продолжали проходить первичные размещения акций компаний. Причина подобной активности лежит на поверхности – страны Персидского залива оказались бенефициарами роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель в первой половине 2022 года.

Adnoc владеет 70% акций компании, производящей СПГ. Остальные акции у японской компании Mitsui & Co., BP Plc и TotalEnergies SE. Adnoc собирается увеличить производство СПГ почти втрое и довести его до 15 млн тонн в год. Для этого компания планирует построить новый завод по сжижению газа в Фуджейре. ADNOC также расширяет торговое подразделение, продающее СПГ.

Adnoc принадлежит 68% акций Adnoc Gas Processing. Владельцами остальных акций являются Total, Shell Plc и PTT Pcl of Thailand. В Абу-Даби собираются превратить Adnoc Gas в одну из крупнейших на планете компаний по производству сжиженного газа с мощностью до 283 млн кубов газа в день. У компании также будет сеть газопроводов общей протяженностью более 3250 километров.

Думается, к амбициозным задачам Abu Dhabi National Oil Co. В Европе и особенно в Германии отнеслись с оптимизмом. Европейцам сейчас очень нужен сжиженный газ для замены российского трубного газа, а Adnoc в сентябре заявила о планах отправлять в ФРГ больше газовозов.

Что касается нефти, то Adnoc планирует увеличить ее добычу с 4 с небольшим миллионов баррелей в день до 5 миллионов к 2027 году. Кстати, ранее предполагалось добиться этой задачи на три года позже, к 2030 году. Планы по развитию Adnoc были объявлены в прошлом году, но тогда речь шла о вложениях в размере 127 млрд долларов.

В этом году запасы нефти компании выросли на 2 млрд баррелей и сейчас составляют 113 млрд баррелей. Немалые и запасы газа – 8,215 трлн кубов. По этим показателям Adnoc занимает 6 и 7 места в мире соответственно.