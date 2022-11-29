Облигации предсказывают мировую рецессию

Как сообщает Bloomberg, впервые по меньшей мере с начала нулевых годов, когда им были начаты подобные расчеты, кривая доходности мировых гособлигаций инвертировалась. Ценные бумаги с более поздними сроками погашения приносят теперь меньше, чем с более ранними.

Согласно субиндексам облигаций Bloomberg Global Aggregate, средняя доходность суверенного долга длиной 10 и более лет упала ниже, чем у госблигаций со сроком погашения от одного до трех лет. Это редчайшее явление не только на глобальном уровне, но и в рамках одной страны.

Однако, например, в США инверсия кривой доходности в этом году фиксируется уже давно. Она считается предвестником рецессии и американская статистика это подтверждает. На общемировом уровне надежных данных на этот счет пока нет. Однако по логике вещей это событие вполне может считаться предсказанием глобальной рецессии.

В преддверии экономического спада инвесторы переключают внимание на более долгосрочные облигации из-за пессимизма в отношении экономических перспектив. Сейчас эти опасения растут, поскольку политики во всем мире обещают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания темпов роста потребительских цен.

«Центральные банки, парализованные опасениями инфляции, будут слишком долго удерживать денежные ставки в ограничительной зоне, — приводит Bloomberg мнение стратега по ставкам TD Securities Прашанта Ньюнаха. – Это останется ключевой причиной продолжающегося выравнивания кривой доходности».

