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S&P 500: ФРС вступилась за медведей

Глеб Баранов
29 ноября 2022, 11:12

Фондовые индексы США пережили худший день почти за три недели: на обострение ситуации с ковидом в КНР наложилась «ястребиная» риторика чиновников ФРС. Из их слов следовало, что подъем ставки остановится нескоро, а ее снижения в 2023 году лучше вовсе не ждать.

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