S&P 500: ФРС вступилась за медведей

После довольно удачной для быков прошлой недели понедельник основные фондовые индексы США завершили падением. Для Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite этот день стал худшим с 9 ноября.

Китай объявил вчера об очередном рекорде по числу заражений COVID-19 – 40052 случая. Но уже в выходные западные СМИ активно освещали выступления против локдаунов в КНР, так что настрой торгам был задан заранее. Тем более что речь порой шла не о полуабстрактных разрывах цепочек поставок, а о вполне конкретных компаниях, бизнес которых оказался под ударом.

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