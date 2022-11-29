После довольно удачной для быков прошлой недели понедельник основные фондовые индексы США завершили падением. Для Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite этот день стал худшим с 9 ноября.
Китай объявил вчера об очередном рекорде по числу заражений COVID-19 – 40052 случая. Но уже в выходные западные СМИ активно освещали выступления против локдаунов в КНР, так что настрой торгам был задан заранее. Тем более что речь порой шла не о полуабстрактных разрывах цепочек поставок, а о вполне конкретных компаниях, бизнес которых оказался под ударом.
S&P 500: ФРС вступилась за медведей
Фондовые индексы США пережили худший день почти за три недели: на обострение ситуации с ковидом в КНР наложилась «ястребиная» риторика чиновников ФРС. Из их слов следовало, что подъем ставки остановится нескоро, а ее снижения в 2023 году лучше вовсе не ждать.
После довольно удачной для быков прошлой недели понедельник основные фондовые индексы США завершили падением. Для Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite этот день стал худшим с 9 ноября.
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