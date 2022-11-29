В ОПЕК готовы пойти на жесткие меры на фоне обвала цен на нефть

Ожидается, что участники соглашения ОПЕК+ на своем очередном саммите могут договориться о новом снижении добычи нефти, пишет Bloomberg. В прошлом месяце Саудовская Аравия (КСА) с партнерами удивила всю планету, объявив вместе с участниками соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн бар./д. Кстати, то решение было воспринято как очередной щелчок по носу Джо Байдена, который и через своих помощников, и сам лично уговаривал саудитов увеличить добычу «черного золота». Октябрьское решение о существенном снижении добычи не достигло главной цели - не повысило цены на нефть. Вместо того, чтобы расти, они еще больше снизились и опустились уже до 80 долларов за баррель, фактически уничтожив весь предыдущий рост в начале года. Главная причина ноябрьского снижения цены – проблемы с коронавирусом в Китае, главном импортере нефти на планете.

В последние дни наблюдатели и сами участники соглашения ОПЕК+ неоднократно говорили о том, что на декабрьском саммите, который состоится в предстоящее воскресенье, они не станут принимать никаких решений и будут изучать эффект от октябрьского снижения. Однако буквально в последние дни появилась информация, что нефтедобывающие страны вполне могут вновь снизить добычу, чтобы остановить падение цен на нефть. Официальные обсуждения между участниками встречи пока еще не начались, поэтому подтверждения этой информации пока нет. Однако Эр-Рияд уже послал рынкам сигнал. На прошлой неделе министр энергетики КСА принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что ОПЕК+ готов вмешаться с дальнейшими снижениями добычи нефти, если это потребуется для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение.