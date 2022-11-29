В ОПЕК готовы пойти на жесткие меры на фоне обвала цен на нефть

Ожидается, что участники соглашения ОПЕК+ на своем очередном саммите могут договориться о новом снижении добычи нефти, пишет Bloomberg. В прошлом месяце Саудовская Аравия (КСА) с партнерами удивила всю планету, объявив вместе с участниками соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн бар./д. Кстати, то решение было воспринято как очередной щелчок по носу Джо Байдена, который и через своих помощников, и сам лично уговаривал саудитов увеличить добычу «черного золота». Октябрьское решение о существенном снижении добычи не достигло главной цели - не повысило цены на нефть. Вместо того, чтобы расти, они еще больше снизились и опустились уже до 80 долларов за баррель, фактически уничтожив весь предыдущий рост в начале года. Главная причина ноябрьского снижения цены – проблемы с коронавирусом в Китае, главном импортере нефти на планете.
В последние дни наблюдатели и сами участники соглашения ОПЕК+ неоднократно говорили о том, что на декабрьском саммите, который состоится в предстоящее воскресенье, они не станут принимать никаких решений и будут изучать эффект от октябрьского снижения. Однако буквально в последние дни появилась информация, что нефтедобывающие страны вполне могут вновь снизить добычу, чтобы остановить падение цен на нефть. Официальные обсуждения между участниками встречи пока еще не начались, поэтому подтверждения этой информации пока нет. Однако Эр-Рияд уже послал рынкам сигнал. На прошлой неделе министр энергетики КСА принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что ОПЕК+ готов вмешаться с дальнейшими снижениями добычи нефти, если это потребуется для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение.
«ОПЕК, очевидно, будет выбирать между сохранением уровня добычи и его дальнейшими снижением,- делает прогноз энергетический аналитик Амрита Сен из Energy Aspects Ltd.- Они всегда внимательно следят за балансом между спросом и предложением».
10 из 16 опрошенных Bloomberg трейдеров считают, что нефтедобывающие страны 4 декабря вновь снизят добычу. Причем, конкретный разброс по размерам снижения большой: от 250 тыс. бар./д. до 2 млн. бар./д.
Нефтяной картель находится под давлением потребителей, которые требуют для борьбы с инфляцией или роста добычи, или хотя бы сохранения ее на настоящем уровне. Очевидно, что новое снижение добычи еще больше ухудшит и без того неважные отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном.
Считается, что предложение на рынке сейчас отстает от спроса. По крайней мере, запасы нефти в развитых странах находятся сейчас на самом низком уровне после 2004 года.
На следующий день после встречи министров энергетики и нефти стран участниц соглашения ОПЕК+ вступят в силу европейское эмбарго на российскую нефть, перевозимую по морю, и ценовой потолок на российскую нефть Большой семерки G7. Аналитики из Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что уже в начале 2023 года под воздействием этих мер добыча российской нефти упадет на 15%. Тем не менее, по всеобщему мнению российская «нефтянка» оказалась на удивление сильной перед лицом многочисленных западных санкций. Кстати, многие обратили внимание на то, что прогнозы МЭА зачастую чересчур пессимистичны.
«Фундаментальные прогнозы по балансу не показывают особой необходимости для снижения (добычи),- считает глава отдела рынка сырья в Standard Chartered Bank Пол Хорснелл.- Особенно с учетом того, что в хранилищах нефти сейчас мало».
Многое будет зависеть от динамики цен на нефть на текущей неделе. Пока она продолжает снижение на новостях о протестах в Китае. События в Пекине, Шанхае и других китайских мегаполисах повышают вероятность выхода полуторамиллиардной страны из стратегии нулевой терпимости к коронавирусу, против которой выступают демонстранты, но этот выход, если руководство КНР все же решится отказаться от своей излюбленной стратегии борьбы с пандемией, будет болезненным не только для самих китайцев, но и для всей планеты.