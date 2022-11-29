Особенности и преимущества лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция – один из эффективных и простых методов для решения проблем зрения. На сайте mvk-sochi.ru представлен полный перечень методик, направленных на борьбу с проблемами зрения. Доктора подберут лучшую методику для каждого пациента.

Нюансы методики

Существует несколько названий лазерной коррекции зрения, в их основе один принцип: с помощью лазера доктор испаряет часть роговицы таким образом, чтобы дать возможность лучам максимально фокусироваться на сетчатке.

Что нужно сделать до операции

За тридцать дней до операции необходимо прекратить ношение жестких контактных линз, мягкие линзы необходимо снять за семь дней до операции.

В день операции нельзя использовать никакие крема, лосьоны, маски и другие косметические средства для лица. Так как во время лазерной операции используют местную анестезию, то в питании никаких ограничений не предусмотрено.

Перед операцией доктору необходимо еще раз подтвердить полное здоровье пациента, поэтому за тридцать минут проводится еще один осмотр.

Как проходит операция

В самом начале операции в глаза пациента закапывают анестетик, в результате чего снижается чувствительность глаз. Кожа вокруг глаз обрабатывается спиртосодержащим средством, поверхность защищается стерильной салфеткой, после чего вставляется расширитель. Затем следует этап обработки роговицы с помощью эксимерного лазера. Приблизительно двадцать секунд требуется на то, чтобы лазер испарил ткани роговицы, время обработки рассчитывается индивидуально, в зависимости от показаний. Во время процедуры необходимо смотреть на огонек, стараться не двигать глазом. Главное отличие этой процедуры – отсутствие каких-либо болевых ощущений.

В заключение процедуры роговица аккуратно возвращается на место, глаз обрабатывается физиологическим раствором и операция считается завершенной. Первые сутки следует держать глаза закрытыми.

В течение двух недель после операции идет процесс восстановления, в этот период противопоказаны смартфоны, компьютеры, бани, сауны, физические нагрузки. В этот период следует пользоваться черными очками и использовать капли, прописанные доктором.