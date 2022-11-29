Преимущества внедрения 1С:Документооборота

Выбирая комплексное внедрение 1с в организации, руководство получает следующие преимущества:

повышение производительности каждого отдельного сотрудника и всего предприятия в целом;

минимизация времени, которое обычно требуется на решение вопросов согласования документов различного назначения;

упрощение процесса выбора и оптимизации файлов;

отслеживание каждой задачи;

оптимизация ключевых бизнес-процессов компании.

Каковы нюансы внедрения 1С документооборота

Первые четырнадцать дней программы клиенты могут попробовать абсолютно бесплатно. Практика компаний, которые занимаются оказанием данной услуги, показывает, что еще не было случая, когда после окончания срока действия пробной версии компания возвращалась бы к старому способу ведения документооборота.

Внедрение 1С документооборота дает возможность вывести бизнес компании на новый уровень, открыть перед фирмой новые возможности.

В компаниях, применяющих традиционный метод ведения бизнеса, большое количество времени приходится тратить на процессы правки и согласования важной документации. Внедрение автоматизированной 1С дает возможность создать централизованно задачи для всех своих филиалов, запустить дедлайн и выполнять оперативный контроль за решением все поставленных задач. Обо всех проведенных мерах софт отчитывается в автоматическом формате, ведение контроля за соблюдением мер проводится по инициативе руководителя.

Не меньше времени при традиционном способе ведения бизнеса занимает обработка корреспонденции. Каждой компании приходится вести систематические переписки с органами государственной власти, налоговой службой, клиентами, поставщиками и другими структурами. Благодаря применению 1С становится возможным организовать хранение, поиск и отправку ответов по нужным адресам.

Руководитель может ограничить доступ к определенным файлам, установить список сотрудников, которые получают доступ к документам компании. Существует специальное приложение для сотовых телефонов, поэтому теперь управлять бизнесом можно в удаленном порядке, вне зависимости от своего местонахождения на рабочем месте. Просмотр файлов, их обработка теперь стали возможными из любой точки мира.