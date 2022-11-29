Профицит 0,2% ВВП: Силуанов отчитался об исполнении бюджета за 9 месяцев

Профицит федерального бюджета в январе-сентябре составил 0,2% ВВП, или 200 млрд рублей. Все обязательства выполняются в полном объеме и бесперебойно, санкции и ограничения на ход исполнения бюджета не повлияли. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

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«По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд рублей. Доходы также выше, чем поступления в прошлом году. Мы видим, что в этом году доходы составили 19,7 трлн рублей за девять месяцев, или более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует пресс-служба правительства Силуанова.

Рост доходов, по словам министра, произошел в основном за счет нефтегазовой отрасли (+37%), благодаря конъюнктуре цен на нефть и газ, а также ряду изменений, внесенных в налоговое законодательство. Ненефтегазовые доходы немного сократились, что в первую очередь связано с изменением импортных поставок и налоговой базы. Сокращение ненефтегазовых доходов составило около 4%, уточнил Силуанов.

Глава Минфина отметил улучшение исполнительской дисциплины в ходе исполнения бюджета. Расходы исполнены на уровне 70%, что выше, чем в прошлом году, почти на 6%.

«За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов – это более чем 5,5 трлн рублей, или почти 19% объема расходов. Это меньше, чем за соответствующий период прошлого года, но тем не менее это значительный объем бюджетных трат», — отметил Силуанов.

Также он упомянул о 6 трлн рублей, которые «перераспределяются через резервный фонд». Эти средства, по его словам, необходимы, «чтобы в полном объеме исполнить обязательства как текущего года, так и профинансировать ряд обязательств в опережающем порядке, которые предусмотрены на 2023 год».