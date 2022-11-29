Россия и Китай разработают систему расчетов без использования SWIFT

Москва и Пекин работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT.

Об этом в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, РФ и КНР уделяют особое внимание торговле с расчетами в национальных валютах; в газовых контрактах уже применяются расчеты в рублях и юанях на паритетной основе. «На оплату в национальных валютах также переводятся поставки нефти и нефтепродуктов, угля. Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских — в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT», — рассказал Новак.

На новую тенденцию — неизбежность процесса формирования международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов, указал 27 октября Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, такие платформы должны находиться «вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил, что Россия предлагает создать в странах ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций, пояснил глава кабмина.

На минувшей неделе президент РФ предложил модернизировать систему хавалы — неформальную финансово-расчетную систему на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, которая используется в отключенном от SWIFT Иране.