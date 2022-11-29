Россия, Казахстан и Узбекистан начали прорабатывать возможность создания газового союза

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшейся в понедельник, 28 ноября, встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.

Об этом рассказал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай, передает ТАСС.

По словам Желдибая, на встрече глав государств в Кремле шла речь о создании «тройственного газового союза» с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.

Представитель Токаева сообщил, что оба лидера указали на необходимость провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран «для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон».

Накануне, 28 ноября, Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что его российский коллега предложил сформировать трехсторонний союз и намерен позвонить по этому вопросу президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.