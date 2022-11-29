«Ростех» представил модульный медицинский комплекс для малоинвазивной хирургии

В России появился уникальный гибридный медицинский комплекс для малоинвазивных операций, состоящий из ультразвукового, эндоскопического и хирургического блоков.

Особенностью оборудования является то, что все блоки включены в общую систему с единой панелью управления. «Модульность конструкции позволяет подбирать приборы под нужды заказчика и конкретного специалиста, что в итоге обходится дешевле, чем приобретение разных устройств по отдельности», — говорится в сообщении госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг «Росэлектроника», разработавший и представивший опытный образец системы.

Уточняется, что комплекс может применяться в гинекологии, проктологии и урологии, а также при обследовании вен, удалении кожных новообразований и лечении ЛОР-заболеваний.

Как рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, завершить создание опытного образца планируется в конце следующего года. «Сочетание на одной стойке хирургических и диагностических приборов помогает специалисту оперативно выполнять необходимые манипуляции, а модульность конструкции позволяет выбирать необходимую конфигурацию комплекса под конкретные задачи клиники и хирурга», — отметил Евтушенко.

В составе «Росэлектроники» проект реализует ВНИИ «Вега» (концерн «Автоматика»).

