С МС-21 случилось знаковое событие

Сегодня в Ульяновске был передан заказчику среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14 и получивший ливрею авиакомпании «Россия». Данный борт будет эксплуатироваться корпорацией «Иркут», входящей в ПАО «ОАК» ГК «Ростех». Воздушное судно предполагается использовать для обучения пилотов-инструкторов авиаперевозчика, в цвета которого оно, собственно, и покрашено.

МС-21-300 с бортовым номером 73054, прибывший с Иркутского авиазавода, совершил посадку на аэродроме «Ульяновск-Восточный» 10 ноября. Затем в ангаре предприятия «Спектр-Авиа», которое занимается покрасочными работами, на него была нанесена «российская» ливрея. Стоит отметить, что при ее нанесении были использованы материалы исключительно российского производства. И теперь ВС полностью готово к выполнению своей миссии.

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Помимо обучения инструкторского состава, лайнер планируется задействовать в совместной с группой «Аэрофлот» работе над дорожной картой выполнения технического обслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети самолетов данного типа. Это чрезвычайно важный процесс, так как в будущем налаженные процедуры ТО воздушного судна должны стать залогом его эффективной коммерческой эксплуатации. Ведь в свое время именно проблемы с обслуживанием и запчастями стали в глазах авиакомпаний существенным минусом в контексте приобретения ими отечественных Суперджетов.

Из Ульяновска новый МС-21 успешно перелетел сегодня в подмосковный Жуковский на аэродром «Раменское», где на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. Яковлева его подготовят к предстоящему циклу полетов. Напомним, что еще в июле 2021 года корпорация «Иркут» и авиакомпания «Россия» сформировали рабочую группу по реализации комплекса мероприятий для начала осуществления коммерческих рейсов на самолетах данного типа.

На первом этапе фирменная серо-красно-белая ливрея авиакомпании будет нанесена на этот еще на два опытных воздушных судна корпорации «Иркут», которые, впрочем, не будут включены в парк перевозчика, но впоследствии будет наноситься на ВС, уже принятые в состав флота «России».

«Выбор ливреи “России” является знаковым событием. Авиакомпания уже обладает уникальным и ценным опытом по успешному вводу в парк и эксплуатации российских самолетов и занимает лидирующие позиции на рынке авиационных перевозок на региональных Sukhoi Superjet 100. По этому показателю перевозчик был признан в прошлом году наиболее активно растущей авиакомпанией в стране и мире. В парке “России” сейчас 74 воздушных судна SSJ 100, которые уже почти два года осуществляют перевозку по более чем ста широко востребованным среди пассажиров направлениям», — отметили в авиакомпании.

Там добавили, что на данный момент современный российский среднемагистральный лайнер МС-21 проходит программу импортозамещения и пока еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки. Этим и объясняется тот факт, что заказчиком его в данном случае является «Иркут». «Программа пилотной эксплуатации в настоящее время находится на согласовании в профильных федеральных ведомствах», — указали в «России».

Для производства ПД-14 разработали новое оборудование

Что касается нового российского двигателя для импортозамещенной версии МС-21, то про ПД-14 тоже есть хорошие новости. В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (АО «НИИД»), являющимся филиалом Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», внедряется технологию электрохимической обработки лопаток «блиска» (моноколеса) — ступени компрессора данного газотурбинного двигателя, которая изготавливается путем фрезерования лопаток сложной геометрической формы из цельной металлической заготовки. Обработка вышеуказанным методом производится в России впервые, работы ведутся на оборудовании с числовым программным управлением, созданном непосредственно в ОДК.

«На данный момент серийное производство этих узлов осуществляется методами механической обработки, которые требуют значительных временных затрат, специального оборудования и инструмента. Кроме того, фрезерная обработка лопаток моноколес требует применения полировки и проведения дополнительных термических обработок», — уточнили в корпорации.

Там также рассказали, что метод электрохимической обработки (ЭХО) «блиска» состоит в воздействии на деталь электрического тока в электролите. Это позволяет значительно ускорить её производство. Для данной цели по техническому заданию НИИД на одном из предприятий ОАК было разработано специальное оборудование — электрохимический комплекс «ЭХК-МК» с программным управлением для обработки моноколес.

«На данный момент НИИД совместно с разработчиками оборудования осваивает технологию производства „блисков“ электрохимическим методом. Работы ведутся на имитаторе моноколеса, который отличается только тем, что имеет сборную конструкцию. Одновременно с технологической частью мы ведем работу по созданию специального программного обеспечения для этого оборудования», — пояснил руководитель проекта Михаил Жуплов.

В 2023 году специалисты НИИД приступят к работам на полноценных заготовках моноколес. После подтверждения эффективности оборудования испытаниями готовой продукции, планируется производство комплексов «ЭХК-МК» для серийного производства электрохимическим методом. «Применение моноколес позволяет значительно снизить вес узла, а также способствует повышению его ресурса и надежности», — заключили в ОДК.

Остается добавить, что использование российского оборудования при изготовлении ПД-14 должно помочь авиапроизводителям выдержать жесткий график поставок полностью импортозамещенного МС-21, в котором сейчас так нуждается находящаяся под санкциями Запада отечественная гражданская авиация, непосредственно в авиакомпании. Первые поставки самолета запланированы на 2023-2024 годы.