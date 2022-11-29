Сеть «Вкусвилл» запустила продажи через крупнейший китайский маркетплейс Tmall Global

Российский ретейлер «Вкусвилл» запустил продажи продуктовых наборов на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что для китайских потребителей разработано четыре набора из 35 позиций, среди которых хлебцы, ореховые смеси, напитки, фруктовые и овощные чипсы, а также консервы, отруби и сладости. Кроме того, сеть планирует продавать на китайском рынке мороженое.

По словам специалиста «Вкусвилла» по экспорту в Китай Андрея Тужикова, для выхода на рынок КНР использовалась модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в КНР. Последняя миля доставки занимает в такой схеме привычные для местных потребителей один-три дня. «Данный формат четко ассоциируется у потребителей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент за счет упрощенной сертификации», — пояснил Тужиков.

В сети сообщили, что судьба проекта в Китае будет зависеть от запросов покупателей.

В России «Вкусвилл» управляет более 1,3 тыс. магазинов в 67 городах, которые позиционируются в сегменте здорового питания. Компания входит в число ведущих игроков на рынке онлайн-торговли продуктами питания. В 2021 году выручка «Вкусвилла» выросла на 42,26%, составив 162,18 млрд руб. против 114 млрд годом ранее.

Входящий в Alibaba Group маркетплейс Tmall Global — популярный интернет-магазин, официально запущенный в феврале 2014 года. К 2020 году он заработал в 92 странах, предлагая более 25000 зарубежных брендов, в том числе люксовых.